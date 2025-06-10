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Okan Buruk’tan sürpriz karar: 6 yıldızla yollar ayrılıyor!

Okan Buruk’tan sürpriz karar: 6 yıldızla yollar ayrılıyor!

15:1010/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda 2024-25 sezonunda çifte şampiyonluk yaşayan Galatasaray, yeni sezona kadrosunu yenileyerek girmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, takım içi uyumu artırmak ve Şampiyonlar Ligi’nde daha rekabetçi bir kadro kurmak 6 yıldıza ayrılık izni verdi.

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonu için şimdiden kolları sıvadı. 

Teknik direktör Okan Buruk da takımdan ayrılacak isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.


Okan Buruk'un 6 futbolcuyla ayrılık kararı aldığı öne sürüldü. Başarılı teknik adamın biletini kestiği 6 ismin 3'ünün bu sezon transfer edilmiş olması ise dikkat çekti.


Sözcü'nün haberine Okan Buruk'un gelecek sezon kadroda düşünmediği ve transfer izni verilen isimler şöyle:


Elias Jelert


Przemyslaw Frankowski


Carlos Cuesta

Nicolo Zaniolo (Geçen sezon Atalanta ve Fiorentina'ya kiralandı)


Victor Nelsson (Geçen sezonun devre arası Roma'ya kiralandı)


Derrick Köhn (Geçen sezon Werder Bremen'e kiralandı)


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