Okan Buruk’tan sürpriz karar: 6 yıldızla yollar ayrılıyor!

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda 2024-25 sezonunda çifte şampiyonluk yaşayan Galatasaray, yeni sezona kadrosunu yenileyerek girmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, takım içi uyumu artırmak ve Şampiyonlar Ligi’nde daha rekabetçi bir kadro kurmak 6 yıldıza ayrılık izni verdi.

1 /10 Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonu için şimdiden kolları sıvadı.

2 /10 Teknik direktör Okan Buruk da takımdan ayrılacak isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.



3 /10 Okan Buruk'un 6 futbolcuyla ayrılık kararı aldığı öne sürüldü. Başarılı teknik adamın biletini kestiği 6 ismin 3'ünün bu sezon transfer edilmiş olması ise dikkat çekti.



4 /10 Sözcü'nün haberine Okan Buruk'un gelecek sezon kadroda düşünmediği ve transfer izni verilen isimler şöyle:



5 /10 Elias Jelert



6 /10 Przemyslaw Frankowski



7 /10 Carlos Cuesta

8 /10 Nicolo Zaniolo (Geçen sezon Atalanta ve Fiorentina'ya kiralandı)



9 /10 Victor Nelsson (Geçen sezonun devre arası Roma'ya kiralandı)

