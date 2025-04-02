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Okan Buruk'un burnunu sıkan Mourinho kaç maç ceza alacak?

Okan Buruk'un burnunu sıkan Mourinho kaç maç ceza alacak?

23:422/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu ve kupadan elendi. Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı. Portekizli çalıştırıcı fiziksel müdahalenin ardından maç sonu kırmızı kart gördü. PFDK'ya sevk edilmesi beklenen Portekizli teknik adamın kaç maç ceza alacağı merak konusu. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. 

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen (2) kaydetti. Fenerbahçe'nin golünü Sebastian Szymanski attı.

Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile gerginlik yaşadı.


Portekizli çalıştırıcı, meslektaşının yanına gitti ve burnunu sıktı. Mourinho'nun fiziksel müdahalesinin ardından Okan Buruk yerde kaldı.

Yaşananların ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kırmızı kart gördü.

JOSE MOURİNHO CEZA ALACAK MI?

Okan Buruk'un burnunu sıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonu kırmızı kart gördü. Portekizli çalıştırıcı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Mourinho'nun ceza alması bekleniyor.




Jose Mourinho, Real Madrid'in başındayken Barcelona antrenörü Tito Villanova'nın gözüne parmağını sokmuş bu hareketi yüzünde 2 maç ceza almıştı.

#Jose Mourinho
#Okan Buruk
#Galatasaray
#Fenerbahçe

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