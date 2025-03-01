Okan Buruk'un Jose Mourinho pişmanlığı: ‘Keşke…’

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası iki teknik direktör arasında yaşanan gerginlik gündemdeki yerini koruyor. Galatasaray’ın yenilgisiz hocası Okan Buruk’un derbide yaşadığı en büyük pişmanlık belli oldu.
Süper Lig’in 25. haftasında derbi öncesinde iki teknik direktörün birbirine karşı tavrının ne olacağı merak konusu olmuştu. Mourinho direkt yedek kulübesinin yolunu tutarken Okan Buruk ise yanına giderek Portekizli çalıştırıcının elini sıkmıştı.
Mourinho, Okan Buruk'un elini oldukça soğuk bir tavırla sıkarken o anlar objektiflere yansımıştı. Maç sonrası yapılan açıklamaların ardından Okan Buruk'un karşılaşma öncesi Mourinho'nun yanına gittiği için pişmanlık duyduğu iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre Okan Buruk yakın çevresine "Keşke elini sıkmasaydım" diyerek pişmanlığını dile getirdi.
PFDK’DAN İKİ TEKNİK ADAMA DA CEZA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da 1 maç men cezası vermişti.
TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2 maça indirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 1 maçlık cezasını ise onadı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'a da basın toplantısında "Futbolun ve kurumların itibarını yönelik açıklamaları" sebebiyle 1 maç men ve 1 milyon 500 bin lira para cezası uygulandı.