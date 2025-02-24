Ömer Üründül’den derbi öncesi şaşırtıcı tahmin

Ömer Üründül, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde şaşırtıcı bir tahminde bulundu. Ünlü köşe yazarı ve futbol yorumcusu derbinin kilit ismini duyurdu.
Ömer Üründül bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Milliyet'te yorumladı. Her derbide ev sahibinin bir adım önde olduğunu aktaran Ömer Üründül, "ki büyük takımın aralarındaki rekabet son iki senedir sınırları aştı. Bu yüzden son derece kritik ve gerilimli bir maç olacak. Derbiler konusunda her zamanki düşüncem ev sahibinin bir adım önde olmasıdır" dedi.
Derbiye yabancı hakem atanmasıyla ilgili de konuşan Üründül, "Ülkemizdeki futbol iklimi ne yazık ki hakemlerin sahaya zihinsel olarak sağlıklı çıkmasını engelliyor. Bu son iki senede tavan yaptı. Bilinçaltı büyüklerin maçlarında hakemleri onları koruyan bir yönetime sevk ediyor.
Ben bu yüzden geçen senenin ortasından beri büyüklerin maçlarının yabancı hakemler tarafından yönetilmesini uygun gördüğümü söyledim, hem de buna çok karşı olduğum halde. Yunanistan modelini örnek verdim, sezon başında da aynı şeyleri söyledim. Sonuçta durum bugüne geldi" ifadelerini kullandı.
Derbinin kilit isminin İrfan Can Eğribayat olacağını belirten Ömer Üründül, "Olumlu veya olumsuz tabii ki" diyerek sözlerini noktaladı.