Ömer Üründül’den derbi öncesi şaşırtıcı tahmin

Ömer Üründül bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Milliyet'te yorumladı. Her derbide ev sahibinin bir adım önde olduğunu aktaran Ömer Üründül, "ki büyük takımın aralarındaki rekabet son iki senedir sınırları aştı. Bu yüzden son derece kritik ve gerilimli bir maç olacak. Derbiler konusunda her zamanki düşüncem ev sahibinin bir adım önde olmasıdır" dedi.



