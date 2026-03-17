Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Osimhen için dev transfer iddiası: 115 milyon euro

17:38 17/03/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için dev bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yorumcu Sinan Engin, Nijeryalı golcü için 115 milyon euroluk teklif hazırlandığını öne sürdü.

Sezon başında 75 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a imza atan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla etkileyici bir performans sergiliyor.

Nijeryalı yıldız, bu sezon çıktığı 28 resmi maçta 19 kez gol sevinci yaşadı. Osimhen, bu gollerin 12’sini Süper Lig’de, 7’sini ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.

Beyaz Futbol programında konuşan Sinan Engin, Osimhen’le ilgili dikkat çeken bir transfer iddiasını gündeme getirdi.

Engin, "Bayern Münih’in Victor Osimhen için 115 milyon euroluk bir teklifi var. Harry Kane gidecek yerine Osimhen’i düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi? 20-21-22 Mart’ta metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı?