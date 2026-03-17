Osimhen için dev transfer iddiası: 115 milyon euro

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için dev bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yorumcu Sinan Engin, Nijeryalı golcü için 115 milyon euroluk teklif hazırlandığını öne sürdü.
Sezon başında 75 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a imza atan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla etkileyici bir performans sergiliyor.
Nijeryalı yıldız, bu sezon çıktığı 28 resmi maçta 19 kez gol sevinci yaşadı. Osimhen, bu gollerin 12’sini Süper Lig’de, 7’sini ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.
Beyaz Futbol programında konuşan Sinan Engin, Osimhen’le ilgili dikkat çeken bir transfer iddiasını gündeme getirdi.
Engin, "Bayern Münih’in Victor Osimhen için 115 milyon euroluk bir teklifi var. Harry Kane gidecek yerine Osimhen’i düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.