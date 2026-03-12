Yeni Şafak
Osimhen Liverpool maçı sonrası istedi! Dursun Özbek anında kabul etti

10:2912/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, soyunma odasına inen başkan Dursun Özbek'ten sürpriz bir istekte bulundu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı. Devler Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

Son 16 için rövanş öncesinde avantajlı skoru yakalayan sarı-kırmızılılarda yönetim Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final için dev bir prim belirledi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu, Liverpool'la karşısında alınan galibiyetten dolayı oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etmek için soyunma odasına indi. Burada yönetimin Liverpool eşleşmesi için prim olarak 4 milyon euro açıkladığı belirtildi.


Haberde, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'le görüştüğü ve takım arkadaşlarının da talebini ileterek Liverpool maçları için primin 5 milyon euroya yükseltilmesini rica ettiği aktarıldı.


#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Dursun Özbek
