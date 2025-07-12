Osimhen transferinde Napoli’nin şok talebi ortaya çıktı: Teklifler neden reddedildi?

Galatasaray’ın Victor Osimhen için yaptığı teklifler Napoli tarafından reddedildi. Sarı-kırmızılılar, Osimhen için son olarak 70 milyon euro’luk bir teklif sunmuş, ancak Napoli bu teklifi de reddetmişti. Napoli’nin bu inadının ardındaki sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar.

1 /6 Victor Osimhen'in transferi için tüm şartlarını zorlayan Galatasaray, Napoli'nin direncini henüz kıramadı.



2 /6 İtalyan ekibine sarı-kırmızılıların yaptığı 40 milyon euro peşinatlı toplam 70 milyon euroluk teklif de kabul edilmedi.



3 /6 Galatasaray bir kez daha Napoli'ye teklif sundu ve bu kez toplam rakamı 75 milyon euroya çıkardı.



4 /6 Sarı-kırmızılılar son teklifinde "40 milyonu peşin, 35 milyon euroyu da iki taksitte ödeyelim." dedi.

5 /6 Napoli, Galatasaray'ın bu teklifine henüz dönüş yapmadı.