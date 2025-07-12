Osimhen transferinde Napoli’nin şok talebi ortaya çıktı: Teklifler neden reddedildi?

Galatasaray’ın Victor Osimhen için yaptığı teklifler Napoli tarafından reddedildi. Sarı-kırmızılılar, Osimhen için son olarak 70 milyon euro’luk bir teklif sunmuş, ancak Napoli bu teklifi de reddetmişti. Napoli’nin bu inadının ardındaki sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar.
Victor Osimhen'in transferi için tüm şartlarını zorlayan Galatasaray, Napoli'nin direncini henüz kıramadı.
İtalyan ekibine sarı-kırmızılıların yaptığı 40 milyon euro peşinatlı toplam 70 milyon euroluk teklif de kabul edilmedi.
Galatasaray bir kez daha Napoli'ye teklif sundu ve bu kez toplam rakamı 75 milyon euroya çıkardı.
Sarı-kırmızılılar son teklifinde "40 milyonu peşin, 35 milyon euroyu da iki taksitte ödeyelim." dedi.
Napoli, Galatasaray'ın bu teklifine henüz dönüş yapmadı.
Fabrizio Romano'nun gece saatlerinde geçtiği habere göre, Napoli, diğer takımların tekrar yarışa gireceğine inanıyor ve bu nedenle sarı-kırmızılılara zorluk çıkarıyor.