Osimhen'den Galatasaraylıları coşturan paylaşım

Galatasaraylı taraftarların dört gözle transferini beklediği Victor Osimhen'den gece yarısı dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Galatasaray'da transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Victor Osimhen transferinde adım adım sona yaklaşılıyor.
Nijeryalı golcüyle el sıkışan Galatasaray, geri adım atmayan Napoli'nin 75 milyon euroluk bonservis talebini kabul etti.
Galatasaray yönetimi, Osimhen'in bonservisini taksitler halinde ödemek için pazarlıklarını sürdürüyor.
Galatasaraylı taraftarların büyük heyecanla transferini beklediği Victor Osimhen'den gece 02.00 sularında dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Yıldız futbolcu, şampiyonluk kutlamalarının ardından 5 yıldızlı Galatasaray formasıyla soyunma odasında kızıyla üçlü çektirdiği anları paylaştı.
Osimhen'in gece yarısı yaptığı bu paylaşım, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük coşkuya neden oldu.