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Osimhen'i duyurdular: İşte yıldız golcüyü ikna eden maaş

Osimhen'i duyurdular: İşte yıldız golcüyü ikna eden maaş

10:1424/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray forması giyeni Victor Osimhen'in yeni adresi Suudi Arabistan oluyor. Nijeryalı golcünün Al Hilal'den alacağı yıllık ücret de belli oldu.

Galatasaray yönetiminin takımda kalması için tüm şartlarını zorladığı Victor Osimhen'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'in, Nijeryalı yıldız futbolcu ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Al Hilal Kulübü'nün, Osimhen'in 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini Napoli'ye ödeyeceği bildirildi.

Suudi Arabistan basını, anlaşmanın 3 yıllık olduğunu ve Osimhen'in Al-Hilal'den yıllık 45 milyon euro ücret alacağını yazdı.



Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla toplamda çıktığı 40 maçta 36 gol atıp 8 asist kaydetti.

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