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Osimhen'i zorlayan soru

Osimhen'i zorlayan soru

11:1822/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray'da fırtına gibi esen ve adı İngiliz devleriyle anılan Victor Osimhen, transfer sorusuna verdiği tepkiyle sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'da durdurulamayan Victor Osimhen, milli takımda da gollerine devam ediyor.

Nijeryalı yıldız, Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu 5. haftasında Ruanda filelerini iki kez havalandırarak takımını galibiyete taşıdı.

Adı sık sık Premier Lig devleriyle anılan Victor Osimhen'e Ruanda maçı sonrası, "Manchester United mı, Chelsea mi?" sorusu yöneltildi.

Bu soru karşısında ne yapacağını bilemeyen 26 yaşındaki golcü, eliyle 'sus' işareti yaparak oradan uzaklaştı.

İşte Osimhen'in o anları

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Manchester United
#Chelsea

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