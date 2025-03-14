Osimhen'in yeni takımı büyük sürpriz olabilir: Görüşmeler başladı

Juventus, Manchester United ve Chelsea gibi dev kulüplerin peşinde olduğu Victor Osimhen'e sürpriz bir talip çıktı. İtalyan menajer George Gardi'nin, Nijeryalı yıldızın 75 milyon euroluk bonservisini ödemeye hazır olan ekiple masaya oturduğu belirtildi.

1 /10 Galatasaray'da Osimhen için transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor.

2 /10 Napoli'den kiralanan Nijeryalı golcü attığı gollerle Galatasaray'ı sırtlarken sezon başından bu yana talipleri artmaya devam ediyor.

3 /10 Dev talipleri bulunan 26 yaşındaki yıldıza sürpriz bir transfer teklifi daha geldi.

4 /10 Sabah'ın haberine göre; Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal, bonservisi Napoli'de olan Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.

5 /10 Suudi Arabistan kulübünün, yıldız golcünün 75 milyon euroluk bonservisini ödemeye hazır olduğu belirtildi.

6 /10 İtalyan menajer George Gardi'nin, Osimhen için Al-Hilal ile görüşmelere başladığı aktarıldı.

7 /10 Al-Hilal, sağlık sorunları yaşayan Aleksander Mitrovic yerine yeni bir golcü arayışına girdi.

8 /10 Suudi Arabistan ekibi, Gardi'nin yönlendirmesiyle Osimhen'i listenin ilk sırasına yazdı.

9 /10 İtalya'dan Juventus, İngiltere'den Manchester United ve Chelsea'nin peşinde olduğu Osimhen, geleceği ile ilgili kararı sezon sonuna bıraktı.

