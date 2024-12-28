Paul Pogba Galatasaray'a gelecek mi? Okan Buruk açıkladı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kulübün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, son dönemlerde adı sarı-kırmızılı takımla anılan Fransız futbolcu Paul Pogba ile ilgili de konuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, BTV kanalında açıklamalarda bulundu ve adı sarı-kırmızılı takımla anılan Paul Pogba ile ilgili konuştu. İşte Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:
"Galatasaray'ın mottosu konsantrasyondur. İştahımızı hiç düşürmeden Göztepe maçına aynı şekilde başlamalıyız. Rahatlamamamız gerekiyor. Türkiye'deki takımlar için sezon başları zor oluyor. Bu sezon başı yaşadıklarımız bize gelecek sezonlar için ders oldu. 8 puan fark, saha içerisine daha çok odaklanmamıza neden olacak."
"Bizim için en zor maç mesela Rigas'a gittik. Stat ortamı olmayan, bir tribün çaprazda, bir tanesi kale arkasında... Garip bir statta oynamak aslında orada biraz oyuncuların motivasyonunu düşürüyor. Bodrum'da da bunu yaşadık. Bodrum için bu bir avantaj."
"İç sahadaki Young Boys maçında oynanan oyun benim için kabul edilemez. Beni en üzen maçlardan. Kötü oynayıp kaybetmek, yaşayabileceğiniz en kötü şey."
"Icardi son idmanları çok iyi yapar, onun dışındaki antrenmanları acayip çalışan değil, ona yeter şekilde, zaten çok fazla maç oynuyoruz. Hep sahada olmak ister, gol atmak ister."
"Geçen seneki Fenerbahçe maçına 6 puan farkla çıkmasaydık daha farklı olurdu. Maç sonu nasıl kutlamalar yaparız diye düşünüyorduk. Rakip iyi savunma yaptı, kazandı. İlk golü atmak çok önemli oluyor."
"Benim için en önemli şey Galatasaray taraftarına olan sorumluluğum. Bunun da en maksimuma ulaştığı yer Fenerbahçe maçları. Eskiden 'Fenerbahçe'yi yen sezonu boş ver, Galatasaray'ı yen sezonu boş ver.' Biz burada hem Fenerbahçe'yi yenip hem iki senedir şampiyon oluyoruz. İlk sezonda yenmiştik, geçen sene kazanamamıştık. Bu sene tekrar kazanmak çok büyük bir mutluluk tabii. Bir sonraki maça da çok büyük öz güvenle çıkmanızı sağlıyor."
"Biliyorsunuz Fenerbahçe isteğiyle geçen sezon yabancı hakem geldi, biz yine bir şey demedik. Avrupa'daki maçlarımızı nasıl yabancı hakemler yönetiyorsa burada da yönetebilir. Ama zor operasyon, her maça yabancı hakem getirmek. VAR'a getirmek daha kolay gibi görünüyor. Kulüpler Birliği Türkiye'de çok etkin. Her şeye Kulüpler Birliği karar verdiği için şimdi de böyle bir şey düşünülüyor. Gerçekten yapılabilecek bir şey mi? Soru işaretlerinin yine çok fazla olduğu bir şey konuşuluyor. Bu dışarıya doğru anlatılmalı. MHK başkanı bir şeyler anlattı tam anlamadık. Kim yönetecek, kim karar verecek... Soru işaretlerim çok bu konuda."
"Daha üç maçımız var. Oyuncu performanslarını görmemiz gerekiyor. Eğer çok iyi oyuncu alacaksak oyuncu almamız gerekiyor. Savunma için de hücum için de. Transfer düşünüyoruz. Başkanımız, yönetimimiz bizimleler. Çok önemli imkanlar yaratıyorlar. Özellikle sermaye artırımı çok önemliydi. Başkanımız önderliğinde çaba sarf eden tüm yöneticilerimize teşekkür etmek gerekiyor."
Paul Pogba Galatasaray'a gelecek mi?
"Bu sezon için Pogba ile ilgili bir planımız yok. Marta kadar oynama yasağı olan bir oyuncunun sezonun 2. yarısı için kadromuzda yer alması söz konusu olamaz."
"Barış Alper iki senedir çok fedakarlık yaptı. Gol sayısı çok yüksek, asist sayısını da yükseltmemiz gerekiyor (Gülerek). Asist sayısı Barış'a göre çok az kaldı çünkü o özelliklere sahip bir oyuncu."
"Aldığımız oyuncuları Kiev ve Ajax maçlarında oynatamıyoruz. Sadece Türkiye ligi için erken alıp oynatma şansınız oluyor. Ama tabii transferi hızlı şekilde ne kadar erken bitirirseniz iyi. İstediğiniz oyuncu bir anda gidebilir. Çok yavaş da davranamazsınız ama en doğru şekilde yöneteceğiz."
"Ben Muslera'yı da Mertens'i de yaşlı olarak görmüyorum. Benim için saha performansı daha önemli. Oyuncuların gelecekleri ile ilgili vereceği kararlar çok daha önemli oluyor. Onların olmak istediği ortamda Galatasaray onlara her zaman açıktır."