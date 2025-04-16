Paulo Dybala bombası! Serbest kalma maddesi devreye girecek

Atletico Madrid, Antoine Griezmann’ın Los Angeles FC’ye transfer ihtimali üzerine Paulo Dybala’yı gündemine aldı. Arjantinli yıldızın 12 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli, Madrid ekibi için cazip bir fırsat olarak görülüyor. İşte detaylar.
İsmi sıkça Trendyol Süper Lig ekipleri ile de anılan ve Roma'da kariyerine devam eden Paulo Dybala hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Todofichajes'te yer alan habere göre; Atletico Madrid, Antoine Griezmann’ın Los Angeles FC’ye transfer olması durumunda Paulo Dybala'yı renklerine katacak.
SERBEST KALMA MADDESİ DEVREYE GİRECEK
Arjantinli yıldızın yaz transfer döneminde serbest kalma bedelinin 12 milyon Euro olacağı ve bu bedelin Madrid ekibi için makul olduğu aktarıldı.
Teknik direktör Diego Simeone'nin daha önce de Dybala'yı kadrosunda görmek istediği ancak başarılı oyuncunun kariyerine Serie A’da devam etmeyi tercih ettiği öne sürüldü.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
2024/25 sezonunda Roma'da genel olarak forvet arkası olarak görev alan 31 yaşındaki futbolcu; çıktığı 36 gol karşılaşmada 8 gol atarken, 4 de asist yaptı.