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Guardiola o soruya cevap verdi: Teknik direktörlüğü bırakıyor mu?

Guardiola o soruya cevap verdi: Teknik direktörlüğü bırakıyor mu?

10:423/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Premier Lig devi Manchester City’de 11. yılını doldurmaya hazırlanan Pep Guardiola, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Manchester City’den sonraki kariyeri hakkında konuştu. Peki, Pep Guardiola teknik direktörlüğü bırakacak mı? İşte sorunun yanıtı.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'deki görevinin ardından teknik adamlığa ara vereceğini açıkladı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Guardiola, Manchester City'den ayrıldıktan sonra teknik direktörlüğe ara vereceğini söyledi ancak ne zaman emekli olacağını belirtmedi.


Guardiola, geçen kasım ayında İngiliz kulübüyle yeniden 2 yıllık sözleşme yaparak takımda kalış süresini Haziran 2027'ye kadar uzattı.


54 yaşındaki teknik adam, o zamana kadar City'deki kariyerinin 11. yılını doldurmuş olacak.

Guardiola, dün Sky Sports'a yaptığı açıklamada, City'den ayrılacağını söylemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:


"Ben ne şimdi, ne sezon sonunda, ne de sözleşmem bittiğinde ayrılacağımı söyledim. Buradaki sürem bitince, ister bir, ister iki, ister üç, ister dört, ister beş yıl olsun, ara vereceğim. Emekli olmayacağım ama mola vereceğim. Demek istediğim, burada işim bitince bir mola vereceğim."


Tarihin en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Guardiola, Manchester City'nin kötü gidişatına çare bulamıyor.


Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda elenen Manchester City, Premier Lig'de ise şampiyonluğu Liverpool'a bıraktı.


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