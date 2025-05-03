"Ben ne şimdi, ne sezon sonunda, ne de sözleşmem bittiğinde ayrılacağımı söyledim. Buradaki sürem bitince, ister bir, ister iki, ister üç, ister dört, ister beş yıl olsun, ara vereceğim. Emekli olmayacağım ama mola vereceğim. Demek istediğim, burada işim bitince bir mola vereceğim."



