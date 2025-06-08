PFDK bir yıl içerisinde milyonlarca TL ceza yağdırdı: Hangi kulüp ne kadar ceza aldı?

PFDK, 1’inci Lig, 2’nci Lig ve 3’üncü liglerde yer alan 25 kulübün başkanına ise toplam, 2 milyon 807 Bin TL ceza işlemi uygulandı. 1’inci Lig’de yer alan 20 kulübe 514 sevkten 287 kez işlem yapıldı, 23 milyon 236 bin 650 TL ceza kesildi. 2’nci Lig’de yer alan 36 takıma 575 sevkten 357 defa olmak üzere toplam 12 milyon 261 bin 250 TL ceza verilirken, 3’üncü Lig’de yer alan 64 kulüp, bin 229 kez PFDK’ya sevk edildi. Bu sevklerin karşılığında kesilen ceza ise 13 milyon 503 bin 790 TL oldu.