PFDK'dan Abdülkerim Bardakcı kararı

Trendyol Süper Lig 22. haftasında oynanan Gaziantep FK-Galatasaray maçında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, "Bilinçli kart görmesi' sebebiyle kurula sevk edilmişti. PFDK, milli oyuncu için kararını verdi.
Galatasaray'da Trendyol Süper Lig 22. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında dört futbolcu sarı kart görerek bir sonraki maç öncesi cezalı duruma düşmüştü.
Dün Abdülkerim Bardakcı, 'bilinçli kart görme' gerekçesiyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.
Kurul, "Bilinçli kart görmesi' nedeniyle kurula sevk edilen Abdülkerim Bardakcı için ceza tayinine yer olmadığına karar verildiğini açıkladı.
Abdülkerim Bardakcı, Adana Demirspor maçında cezasını çekecek. 30 yaşındaki futbolcu görev verilmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyebilecek.