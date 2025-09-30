PFDK'dan Caner Erkin'e ağır ceza

CANER ERKİN KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Erkin, kendi takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 4 maç ve müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 maç olmak üzere toplam 6 maç ceza aldı. 36 yaşındaki futbolcuya 134 bin TL para cezası da verildi.