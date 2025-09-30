PFDK'dan Caner Erkin'e ağır ceza

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor forması giyen Caner Erkin, Pendikspor maçında takım arkadaşına attığı tokadın ardından kırmızı kart görmüştü. Deneyimli futbolcunun cezası belli oldu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol 1. Lig'de oynanan maçların ardından cezaları açıkladı.
Pendikspor ile oynanan karşılaşmada takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Deneyimli ismin aldığı ceza belli oldu.
CANER ERKİN KAÇ MAÇ CEZA ALDI?
Erkin, kendi takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 4 maç ve müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 maç olmak üzere toplam 6 maç ceza aldı. 36 yaşındaki futbolcuya 134 bin TL para cezası da verildi.
Ayrıca Samsunspor'un Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile oynadığı mücadelede çift sarıdan kırmızı kart gören Senegalli futbolcu Pape Cherif Ndiaye'nin cezasının kaldırılmasına yönelik yaptığı itiraz reddedildi.