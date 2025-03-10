NBA’de Philadelphia 76ers evinde Utah Jazz'ı konuk etti. Adem Bona’nın damga vurduğu maçta 76ers, Utah Jazz'ı 126-122 mağlup etti. Nijerya asıllı Türk basketbolcu 3 farklı alanda kariyer rekoru kırdı. Philadelphia 76ers - Utah Jazz maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
NBA'de bu sabaha karşı 8 maç oynadı. Philadelphia 76ers'ın, Utah Jazz'ı 126-122 yendiği maça Adem Bona damga vurdu.
76ers'ın 21 yaşındaki uzun forfeti, 32 dakika süre aldığı maçı 14 sayı - 15 ribaund ve 5 blokla tamamladı. Nijerya asıllı Türk uzun böylece 3 farklı alanda kariyer rekoru kırdı. (12 sayı - 8 ribaund - 3 blok)
Philadelphia'da ayrıca; Lonnie Walker IV ve Quentin Grimes 25'er sayı ile galibiyette önemli pay sahibi oldu.
Utah Jazz cephesinde ise; Kyle Filipowski ve Keyonte George'un 25'şer sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
PHİLADELPHİA 76ERS - UTAH JAZZ MAÇ ÖZETİ
Philadelphia 76ers - Utah Jazz maç özetini izlemek için TIKLAYIN.
NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Denver Nuggets 103-127 Oklahoma City Thunder
Phoenix Suns 125-116 Dallas Mavericks
Memphis Grizzlies 107-104-New Orlenas Pelicans
Utah Jazz 122-126 Philadelphia 76ers
San Antonio Spurs 124-141 Minnesota Timberwolves
Cleveland Cavaliers 112-100 Milwaukee Bucks
Detroit Pistons 119-112 Portland Trail Blazers
Sacramento Kings 110-111 Los Angeles Clippeprs