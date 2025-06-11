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Podolski bombayı patlattı! Galatasaray'ın transferini açıkladı

Podolski bombayı patlattı! Galatasaray'ın transferini açıkladı

12:5911/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı takımın eski yıldızı Lukas Podolski'den, flaş bir paylaşım geldi. Galatasaraylı taraftarlar, bu gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.

Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyon olan Galatasaray, transfere odaklandı.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek sarı-kırmızılılar, iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti.

Aslan'ın ilk hedefi Leroy Sane'ydi. Yıldız futbolcunun Galatasaray'la anlaşmak üzere olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski'den de taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Alman eski yıldız, vatandaşı Leroy Sane'nin Galatasaray'a gideceğini ima eden bir tweet attı.

Podolski gönderisine Leroy Sane'yi etiketleyerek "Cimbom" yazdı.

Galatasaraylı taraftarlar, eski oyuncularının bu gönderisini yorum yağmuruna tuttu.

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