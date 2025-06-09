UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ve İspanya Allianz Arena’da karşı karşıya geldi. 90 dakikası 2-2 biten maç penaltı atışlarına uzadı ve Portekiz İspanya’ya karşı üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu. Portekiz - İspanya maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya kozlarını paylaştı. İki takım da Uluslar Ligi'nde en fazla şampiyon olan takım ünvanı için sahaya çıktı.
Mücadelenin 120 dakikası 2-2 eşitlikle sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine üstünlük kuran Portekiz şampiyon oldu.
Goller dakika 21’ Martin Zubimendi, 26’ Nuno Mendes, 45’ Mikel Oyarzabal ve 61’ Cristiano Ronaldo’dan geldi.
RONALDO GOLLERİ SAYIYOR
Cristiano Ronaldo maçta bulduğu golle birlikte 938 kariyer golüne ulaştı. Ronaldo aynı zamanda Uluslar Ligi'nde gol atan en yaşlı oyuncu unvanını elde etti.
MORATA KAÇIRDI
Penaltı atışlarında tüm oyuncular golleri yaptı. İspanya tarafında Morata'nın kaçırdığı penaltı galibi belirlemiş oldu.
PORTEKİZ - İSPANYA MAÇ ÖZETİ
Portekiz - İspanya maç özetini izlemek için TIKLAYIN.