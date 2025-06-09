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Dev maç penaltılara uzadı: Portekiz kupanın sahibi oldu | ÖZET

Dev maç penaltılara uzadı: Portekiz kupanın sahibi oldu | ÖZET

07:259/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ve İspanya Allianz Arena’da karşı karşıya geldi. 90 dakikası 2-2 biten maç penaltı atışlarına uzadı ve Portekiz İspanya’ya karşı üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu. Portekiz - İspanya maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya kozlarını paylaştı. İki takım da Uluslar Ligi'nde en fazla şampiyon olan takım ünvanı için sahaya çıktı.


Mücadelenin 120 dakikası 2-2 eşitlikle sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine üstünlük kuran Portekiz şampiyon oldu.


Goller dakika 21’ Martin Zubimendi, 26’ Nuno Mendes, 45’ Mikel Oyarzabal ve 61’ Cristiano Ronaldo’dan geldi.


RONALDO GOLLERİ SAYIYOR

Cristiano Ronaldo maçta bulduğu golle birlikte 938 kariyer golüne ulaştı. Ronaldo aynı zamanda Uluslar Ligi'nde gol atan en yaşlı oyuncu unvanını elde etti.


MORATA KAÇIRDI

Penaltı atışlarında tüm oyuncular golleri yaptı. İspanya tarafında Morata'nın kaçırdığı penaltı galibi belirlemiş oldu.


PORTEKİZ - İSPANYA MAÇ ÖZETİ

Portekiz - İspanya maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


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