UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında PSG evinde Arsenal’i konuk ediyor. İlk maçı Ousmane Dembele'nin 4. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanan PSG avantajını kullanarak sahasında finale yükselmeyi hedefliyor. Arsenal ise deplasmanda turlayarak Münih biletinin sahibi olmayı amaçlıyor. Peki, PSG - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? PSG - Arsenal maçını TRT 1’den canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Paris Saint-Germain ile Arsenal, Fransa'da final bileti için sahaya çıkıyor.
İlk maçı Ousmane Dembele'nin 4. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanan PSG avantajını kullanarak sahasında finale yükselmeyi hedefliyor. Arsenal ise deplasmanda turlayarak Münih biletinin sahibi olmayı amaçlıyor.
Turu geçen taraf finalde Inter'in rakibi olacak. Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs Cumartesi günü Allianz Arena'da oynanacak.
İki takım bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü kez kozlarını paylaşacak.
İlk olarak lig etabında karşı karşıya gelen iki ekibin ilk maçını Arsenal, Emirates'te Saka ve Havertz'in golleriyle 2-0 kazanmıştı.
İki takımın yarı final ilk ayağında karşılaştığı sezonun ikinci randevusunda ise İngiltere'de gülen taraf tek golle Fransız ekibi oldu.
PSG - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
PSG - ARSENAL CANLI İZLE
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