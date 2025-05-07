PSG - ARSENAL CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında PSG evinde Arsenal’i konuk ediyor. İlk maçı Ousmane Dembele'nin 4. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanan PSG avantajını kullanarak sahasında finale yükselmeyi hedefliyor. Arsenal ise deplasmanda turlayarak Münih biletinin sahibi olmayı amaçlıyor. Peki, PSG - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? PSG - Arsenal maçını TRT 1’den canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /8 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Paris Saint-Germain ile Arsenal, Fransa'da final bileti için sahaya çıkıyor.



2 /8 İlk maçı Ousmane Dembele'nin 4. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanan PSG avantajını kullanarak sahasında finale yükselmeyi hedefliyor. Arsenal ise deplasmanda turlayarak Münih biletinin sahibi olmayı amaçlıyor.

3 /8 Turu geçen taraf finalde Inter'in rakibi olacak. Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs Cumartesi günü Allianz Arena'da oynanacak.



4 /8 İki takım bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü kez kozlarını paylaşacak.



5 /8 İlk olarak lig etabında karşı karşıya gelen iki ekibin ilk maçını Arsenal, Emirates'te Saka ve Havertz'in golleriyle 2-0 kazanmıştı.



6 /8 İki takımın yarı final ilk ayağında karşılaştığı sezonun ikinci randevusunda ise İngiltere'de gülen taraf tek golle Fransız ekibi oldu.



7 /8 PSG - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.