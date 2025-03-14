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Rangers cephesinden Talisca’nın pozisyonu için olay itiraf

Rangers cephesinden Talisca’nın pozisyonu için olay itiraf

15:3614/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Rangers’a penaltı atışlarında elendi. Maçın en çok tartışılan pozisyonu ise Talisca’nın ceza sahasının hemen önünde yer kaldığı pozisyondu. Rangers cephesinden bu pozisyon için çarpıcı bir itiraf geldi.

Rangers-Fenerbahçe maçının Norveçli hakemi Espen Eskas'ın kritik kararına ilişkin Rangers efsanesi Ally McCoist değerlendirmede bulundu.


Talisca'nın Jefte'nin müdahalesiyle ceza sahasının hemen önünde yerde kaldığı pozisyonda Eskas, Brezilyalı futbolcuya kendisini aldattığı gerekçesiyle sarı kart gösterdi.


Ancak pozisyonun tekrarında Talisca'ya darbe olduğu görüldü. Ally McCoist ise pozisyona ilişkin net bir yorumda bulundu.


McCoist pozisyonun ceza sahası içinde olduğunu düşünerek, Talisca'ya açık bir müdahale olduğunu ve VAR incelemesi gelebileceğini belirtti.


Ceza sahası dışında gerçekleşen pozisyona ilişkin VAR müdahalesi gelmezken McCoist, Rangers'ın tehlikeli bir serbest vuruştan kurtulduğunu belirtti.


McCoist değerlendirmesinde, "Bu gerçekten ilginç. Açık konuşayım, ben Talisca'yla temas kurduğunu düşünüyordum. Tekrar izleyin... Muhtemelen faul ceza sahasının hemen dışında ama hiçbir şüphe yok, Jefte ona dokunuyor." ifadelerini kullandı.


#Rangers
#Fenerbahçe
#Ally McCoist

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