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Real Madrid kaybetti: Carlo Ancelotti oyuncularını suçladı

Real Madrid kaybetti: Carlo Ancelotti oyuncularını suçladı

10:592/03/2025, Pazar
G: 2/03/2025, Pazar
AA
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 26. haftasında Real Betis'e deplasmanda 2-1 yenilen Real Madrid, son beş lig maçında bir kez kazanabildi.

Madrid ekibi Benito Villamarin Stadı'ndaki maçın 10. dakikasında Brahim Diaz'ın golüyle öne geçse de Real Betis, Johnny'nin 34. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Eski Real Madrid'li Isco Alarcon'un 54. dakikada penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Real Betis, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Arda Güler, 60. dakikada oyuna dahil oldu ve 30 dakika süre aldı.

Real Madrid teknik patronu Carlo Ancelotti maç sonrası demecinde oyuncularının performansını eleştirerek, "Eğer böyle oynarsak Salı günü kazanamayız" diyerek Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı yapacakları maça dikkati çekti.

Ligin 22. haftasında Espanyol'a 1-0 sıfır kaybeden ve takip eden iki maçta da beraberliğe razı olan Real Madrid, son 5 haftadaki tek galibiyetini önceki hafta Girona'yı 2-0 yenerek elde etti.

#Real Madrid
#Arda Güler
#Ancelotti

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