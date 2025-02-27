Real Madrid'de Arda Güler krizi: İspanyollar'dan çok sert açıklama

İspanya Kral Kupası Yarı Final ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti. Mücadeleye milli oyuncumuz Arda Güler ilk 11'de başladı. Arda'nın göstermiş olduğu performans, İspanyol basını tarafından eleştirildi. Milli yıldızın, az süre almasından dolayı bu karşılaşmada istenilen performansı sergileyemediği ve daha fazla oynaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca İspanyol basını milli yıldızımız hakkında sert eleştirilerde bulundu.
İspanya Kral Kupası Yarı Final mücadelesinde Real Sociedad ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Real Madrid, 19. dakikada Endrick'in golüyle 1-0 kazandı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Arda Güler, 84 dakika sahada kaldı. Arda'nın karşılaşmada gösterdiği performans ise İspanyol basını tarafından eleştirildi.
Forma süresi az olduğu için kendini göstermeye çalışan Güler'in, başarılı olamadığı ifade edildi. Ayrıca bu konuda Ancelotti de suçlanan isimler arasında. Çünkü Arda Güler'e yeteri kadar şans vermediği için oyuncunun performansında düşüş olduğu ifade edildi. İşte İspanyol basınında yazılan haberler;
MARCA: "Türk'ün kendini kanıtlamak istediğini görebilirsiniz ve bunu yapmak için çok fazla dakikası yok. Her şans altın değerinde. Madrid'in hücum hattındaki en eksik oyuncusu, oyuna fazla girmiyor ama ilk dakikadan itibaren savunmaya yardım ediyor. Ancelotti onun pozisyon almasından ve adanmışlığından memnun olacaktır ama Türk oyuncunun daha fazlasını isteyeceğini tahmin ediyorum."
AS: "Real Madrid'in zayıf yönleri vardı. Bunlardan en dikkat çekeni, sihri buharlaşan Arda Güler'di."
SPORT: "Türk oyuncu, 'Carletto'yu ikna etmek için altın bir fırsat yakaladığı gecede neredeyse hiç görünmedi."