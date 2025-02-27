Real Madrid'de Arda Güler krizi: İspanyollar'dan çok sert açıklama

MARCA: "Türk'ün kendini kanıtlamak istediğini görebilirsiniz ve bunu yapmak için çok fazla dakikası yok. Her şans altın değerinde. Madrid'in hücum hattındaki en eksik oyuncusu, oyuna fazla girmiyor ama ilk dakikadan itibaren savunmaya yardım ediyor. Ancelotti onun pozisyon almasından ve adanmışlığından memnun olacaktır ama Türk oyuncunun daha fazlasını isteyeceğini tahmin ediyorum."