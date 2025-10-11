Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Real Madrid'de inanılmaz olay: Futbolcular Arda Güler için birleşti

Real Madrid'de inanılmaz olay: Futbolcular Arda Güler için birleşti

Haber Merkezi
18:1811/10/2025, Cumartesi
G: 11/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Real Madrid'de Arda Güler ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İspanyol ekibinde oyuncular, Arda Güler için birleşti.

Real Madrid'de Bellingham'ın sakatlığı sonrası Xabi Alonso, Arda Güler'i ilk 11'e monte etmiş ve takımın vazgeçilmezi olmuştu.

Bellingham'ın dönüşü sonrasında Arda Güler'in oynayacağı pozisyon İspanya'da gündem oldu. 

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Aurelien Tchouameni'nin orta sahada Arda Güler ile oynamak istediğini hocasına ilettiği öne sürüldü.

Fransız orta sahanın Arda Güler'in merkezde oynadığında takıma dinamizm ve yaratıcılık kattığını düşündüğünü Alonso ile paylaştığı da kaydedildi.

İspanyol teknik adam daha önce yaptığı açıklamada Bellingham ve Arda Güler'den aynı anda faydalanabileceğini ifade etmişti.

#Real Madrid
#Arda Güler
#Xabi Alonso
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR 11 EKİM: 3600 ek gösterge çıkacak mı, torba yasada var mı?