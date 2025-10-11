Real Madrid'de inanılmaz olay: Futbolcular Arda Güler için birleşti

Real Madrid'de Arda Güler ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İspanyol ekibinde oyuncular, Arda Güler için birleşti.
Real Madrid'de Bellingham'ın sakatlığı sonrası Xabi Alonso, Arda Güler'i ilk 11'e monte etmiş ve takımın vazgeçilmezi olmuştu.
Bellingham'ın dönüşü sonrasında Arda Güler'in oynayacağı pozisyon İspanya'da gündem oldu.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Aurelien Tchouameni'nin orta sahada Arda Güler ile oynamak istediğini hocasına ilettiği öne sürüldü.
Fransız orta sahanın Arda Güler'in merkezde oynadığında takıma dinamizm ve yaratıcılık kattığını düşündüğünü Alonso ile paylaştığı da kaydedildi.
İspanyol teknik adam daha önce yaptığı açıklamada Bellingham ve Arda Güler'den aynı anda faydalanabileceğini ifade etmişti.