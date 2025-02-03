Rıdvan Dilmen Fenerbahçe tarihinin en büyük santraforunu açıkladı: 'Olağanüstü bir insan'

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe tarihinin en büyük santraforunu açıkladı.
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi sarı lacivertli takım, 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Mourinho, elindeki bütün hücumcu oyuncuları sahaya sürdü.
Mücadele sonrasında Rıdvan Dilmen, HT Spor'da karşılaşmayı değerlendirdi.
Fenerbahçe tarihinin en iyi santraforunu açıklayan Dilmen, şu cümleleri kullandı:
"Ben yıllardır futbolun içindeyim. 47 yıldır lisanslı olarak içindeyim. Son 3 yıldır Türkiye'de iki takımlı bir lig oynanıyor."
"Ekonomik olarak da Anadolu kulüpleri dışında büyük kulüplerle de inanılmaz bir fark açıldı. Aziz Bey'in döneminde 5 veya 6 kez şampiyon oldu Fenerbahçe."
"O dönem dahil olmak üzere Nobre, Kezman, Guiza... Yakın tarihte Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıllar olmak üzere çok önemli golcüler ve futbolcular geldi."
"Galatasaray'a da öyle ama Türkiye'ye yeni kuşakta önemli 3 forvet geldi. 3 taneden bir tanesi Dzeko. Olağanüstü bir karakter. Diğeri Icardi, diğeri de Drogba."
"Fenerbahçe'nin bir akla ihtiyacı var. Dzeko'nun çok önemli bir kariyeri var, sıkıntısız. Dzeko, çok büyük bir futbolcu, olağanüstü bir insan."
"Fenerbahçe tarihinin en büyük santrforudur Edin Dzeko. Çok büyük golcü ve karakterdir."
"Bildiğin komutan bu. Duruşu, oyundan çıkarken ve girerken ki davranışı, iletişimine baktığımızda Fenerbahçe kulübünün kullanması gereken bir karakter olduğunu düşünüyorum."