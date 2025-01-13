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Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mourinho iddiası: Transferlerden sonra yüzde yüz...

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mourinho iddiası: Transferlerden sonra yüzde yüz...

09:4913/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transfer gündemini yorumlarken teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte detaylar...

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transfer gündemi ve Mourinho'nun oyun şablonuna ilişkin HT Spor'da açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin sorununun orta saha olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin birinci sorunu çok stoper olması diye yazmıştım ilk. Forvette Cenk Tosun bile yedek kalıyor" dedi.

Mourinho'nun mecburiyetten dörtlü oynadığını dile getiren Rıdvan Dilmen, "Ben Mourinho'nun transferlerden sonra yüzde yüz üçlüye döneceğini düşünüyorum. Talisca geldiğinde En-Nesyri ile bir arada oynatmak için arkayı üçlemeniz lazım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli taraftarların protestosu ve Ali Koç'la ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı: 

"Son Hatay maçını kazanmasına rağmen yine epey bir serzeniş oldu. Ali Koç ilk defa 'Ne oluyor?' dedi. Bir karar alması gerekiyordu. Ali Bey en azından mayısa kadar atabilecek bir star transferlere yönelmeli. Yönelmiş ki dile de getiriyor."

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Rıdvan Dilmen

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