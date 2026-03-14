Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için çarpıcı iddia! "Galatasaray..."

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek zirve yarışında ağır yara aldı. Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, çarpıcı bir açıklama yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.
Şampiyonluk yarışında büyük yara alan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Başakşehir'i mağlup etmesi durumunda liderlik koltuğunun 7 puan gerisine düşecek.
Karşılaşmayı Sports Digitale YouTube kanalında değerlendiren Rıdvan Dilmen, salı (17 Mart) günü Fenerbahçe'nin sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
Gaziantep FK maçında Chobani Stadyumu'ndaki atmosferin merak edildiğinin söylenmesi sonrası Rıdvan Dilmen, "Atmosfer mi? Galatasaray, Başakşehir'i yenerse... 10-15 bin kişi başka amaçla gider." ifadelerini kullandı.