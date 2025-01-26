Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için transfer iddiası

"Batshuayi'yi 1-0'da sokmama sebebi, koordinasyonu kaybettiğini gördü. Müthiş bir Osimhen performansı gördüm. Stresli bir ortama girerken cebine 3 puanı koyup, 54 puana ulaşması ve skoru bir şekilde koruması rakibine pozisyon vermeden önemliydi. Önünde oynayacağı 2-3 maç var, Fenerbahçe maçına. O kadar değerli bir Ajax maçı ki bu, fiziksel ve mental olarak sizi etkileyecek bir olay."