Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için transfer iddiası

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 9'a yükseltti. Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılılar için bir transfer iddiasında bulundu.
Rıdvan Dilmen'in Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor maçının son düdüğünün ardından HT Spor'da yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle:
"Okan Buruk artık finallerin yaklaştığını, takımın formsuz olduğunu görüyor. Öncelikle rakibi geçiş oyunlarında problem yaşamayalım diye analiz ediyor ve bunu Kaan'la halledeceğim diyor Torreira'nın yanında. Sağa Sallai'yi koyup dörtlü gözüksem de üçlüye dönebilirim diyor."
"İki ayrı yarı gördüm. Fark vardı. 17 galibiyetin yüzde 80'i bir farkla kazanarak geçti. Artıları vardır, eksileri vardır. Bunu korumak istiyor bazen haklı olarak."
"Batshuayi'yi 1-0'da sokmama sebebi, koordinasyonu kaybettiğini gördü. Müthiş bir Osimhen performansı gördüm. Stresli bir ortama girerken cebine 3 puanı koyup, 54 puana ulaşması ve skoru bir şekilde koruması rakibine pozisyon vermeden önemliydi. Önünde oynayacağı 2-3 maç var, Fenerbahçe maçına. O kadar değerli bir Ajax maçı ki bu, fiziksel ve mental olarak sizi etkileyecek bir olay."
"Osimhen, maçta herhalde 30 tane pozisyona girmiştir. Muslera'nın uzun oynadığı topu, Yunus'un indirdiği pozisyonda çok geriden gelip araya girdi ve penaltı yaptırdı ve golü de attı. Beklediğimin üzerinde bir fizik kalite gösterdi. Çok arzulu gördüm."
"Galatasaray bugün 3'lü savunmalardan vazgeçtiğini, koruma içgüdüsüyle son dakikalarda kullandığını görüyoruz. Artık Galatasaray'ın 4'lü oynadığını ve buna sadık kaldığını görüyoruz. Bunun sebeplerini Okan Buruk biliyordur, paylaşamaz. Bugün bence yörüngeyi sağ bekten sola doğru çevirmiş gibi geliyor bana. Eren (Elmalı) pazarlığının tekrar başlama ihtimalini görüyorum."
"Jakobs kapasitesinin çok altında. Barış Alper Yılmaz gerçekten fiziksel olarak kötü olmamasına rağmen birkaç maçtır kaçırdığı gollerden dolayı heyecanı devam ediyor. Mertens gerçekten formsuz. Yunus Akgün beni çok şaşırttı inanılmaz derecede formsuz. Bu kadronun neredeyse yarısına yakınının formsuz olmasına rağmen namağlup olması değerlidir."