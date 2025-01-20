Rıdvan Dilmen'den olay tahmin! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybedebileceği maçları açıkladı

"11'e 11 de olsa Fenerbahçe bu duvarı aşardı. Mourinho'nun elinde sihirli anahtarlar var. Tadic'i oyuna soktu. O da çat diye kapıyı açtı. Mourinho bu maçta nasıl olsa kazanırım, bir şey deneyeyim dedi. Fenerbahçe bundan sonra çift forvet oynamaya devam edecek."