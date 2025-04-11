Rıdvan Dilmen'den Samsunspor-Galatasaray maçı sonrasında itiraf: 'Fenerbahçeliler olarak çok üzüldük'

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Rıdvan Dilmen, mücadeleyi değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı ve puanını 74’e çıkardı.
Aslan bu sonuçla şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6 puana çıkardı.
Mücadele sonrasında Rıdvan Dilmen, HT Spor'da karşılaşmayı değerlendirdi.
Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:
"Samsunspor, bugün 40'a yakın kez ceza sahasına kadar girdi."
"Bunu da son 5-6 dakika da yaptılar ve oyunu forse ettikleri zaman yaptılar. Galatasaray'ın deplasman oyunu iyi"
"Kupa maçındaki Galatasaray mağlubiyeti, Jose Mourinho'ya ders oldu. Hemen sistem değiştirdi Fenerbahçe."
"Trabzonspor maçında üçlü savunma yerine dörtlü savunmaya geçti."
"Fenerbahçeli olarak Türkiye Kupası'nda oynanan oyuna gerçekten çok üzüldük."
"Bodrum maçına hazırlandığı gibi hazırlandı Mourinho Galatasaray maçına."
"Okan Buruk ise Beşiktaş maçından sonra düşünmüş, bir plan yapmış."
"Okan Buruk, Fenerbahçe maçındaki oyunun mesajını bugün için vermiş."