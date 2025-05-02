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Rıdvan Yılmaz Süper Lig’e dönüyor

Rıdvan Yılmaz Süper Lig’e dönüyor

16:182/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Bir dönem Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. Rangers’ta forma giyen 23 yaşındaki futbolcu sezon sonunda İskoç ekibine veda edecek. Detaylar haberimizde.

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transferi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlıların gündemine eski bir oyuncusu geldi.


RIDVAN YILMAZ HAMLESİ



Rangers forması giyen eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın sezon sonunda İskoç ekibinden ayrılarak eski kulübüne geri döneceği öne sürüldü.


Beşiktaş yönetiminin de bu transfer için çalışmalara başladığı bildirildi.

BU SEZON PERFORMANSI


İskoçya temsilcisinde 29 maçta görev alan milli futbolcu, 2 asistlik katkı yaptı.


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