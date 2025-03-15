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Ronaldo durdurulamadı ama Pioli durdurdu: İkinci yarı sürprizi herkesi şaşırttı!

Ronaldo durdurulamadı ama Pioli durdurdu: İkinci yarı sürprizi herkesi şaşırttı!

15:4115/03/2025, Cumartesi
G: 15/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, Al-Nassr’ın Al-Kholood’u 3-1 yendiği maçta muhteşem bir performans sergilerken, ikinci yarıda Stefano Pioli’nin sürpriz kararıyla oyundan alındı. 61. dakikada kenara gelen Ronaldo’nun tepkisi dikkat çekerken, Pioli’nin bu hamlesi futbolseverler arasında tartışma yarattı. Detaylar haberimizde.

Suudi Arabistan Pro Lig’de Al Nassr evinde Al Kholood’u 3-1 mağlup etti. Portekizli süperstar, maçın başlamasından sadece dört dakika sonra skoru açtı ve baskın bir performans sergiledi.


Sadio Mane ve Jhon Duran da gol atarak Al-Nassr'ın ikinci yarıya rahat bir şekilde girmesini sağladı ve maçı 3-1 kazandılar.


Maçtan sonra Ronaldo, sonuçla ilgili heyecanını paylaşmak için sosyal medyaya yöneldi. Maçtan bir dizi fotoğraf paylaşan beş kez Ballon d'Or ödülü kazanan oyuncu, paylaşımının altına şu notu düştü: "Başka bir mücadele daha kazanıldı. Hadi başlayalım."


Ronaldo'nun erken golü ve performansı etkileyici olsa da, ikinci yarıda oyundan çıkması endişelere yol açtı.


Bazıları, başantrenör Stefano Pioli'nin erken değişikliğinden memnun olmamış olabileceğini tahmin etti, ancak tünele girmeden önce İtalyan teknik direktörle el sıkışırken ve kısa bir sohbet ederken görüldü.


#Cristiano Ronaldo
#Al Nassr
#Stefano Pioli

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