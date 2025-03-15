Ronaldo durdurulamadı ama Pioli durdurdu: İkinci yarı sürprizi herkesi şaşırttı!

Maçtan sonra Ronaldo, sonuçla ilgili heyecanını paylaşmak için sosyal medyaya yöneldi. Maçtan bir dizi fotoğraf paylaşan beş kez Ballon d'Or ödülü kazanan oyuncu, paylaşımının altına şu notu düştü: "Başka bir mücadele daha kazanıldı. Hadi başlayalım."



