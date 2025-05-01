Ronaldo’nun ardından Messi’de veda etti

CONCACAF Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter Miami, sahasında Vancouver Whitecaps’a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. İlk maçı da 2-0 kaybeden Florida ekibi, toplamda 5-1'lik skorla elenmiş oldu. Lionel Messi maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.
Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, CONCACAF Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında sahasında Vancouver Whitecaps’a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. İlk maçı da 2-0 kaybeden Florida ekibi, toplamda 5-1'lik skorla elenmiş oldu.
Geçtiğimiz yıl Monterrey'e çeyrek finalde elenen Inter Miami, böylece üst üste ikinci sezonda da uluslararası arenada hayal kırıklığı yaşadı. Teknik direktör Javier Mascherano yönetimindeki takımda Messi'nin yanı sıra Luis Suarez, Sergio Busquets ve Jordi Alba gibi yıldız isimler de yer aldı. Ancak ikinci yarıda sergilenen etkisiz oyun, geri dönüş umutlarını tamamen bitirdi.
Inter Miami, son üç maçını da kaybederek kötü bir grafik çizdi. Vancouver karşısındaki bu mağlubiyet öncesinde ligde Dallas'a 4-3 ve yine Vancouver'a 2-0 yenilmişlerdi.
Messi'nin asistinde Jordi Alba'nın golüyle öne geçen Inter Miami, ikinci yarının başında üst üste yediği gollerle büyük bir çöküş yaşadı. Vancouver'a galibiyeti getiren golleri Brian White, Pedro Vite ve Sebastian Berhalter kaydetti. Kanada temsilcisi, finalde Tigres UANL ile Cruz Azul arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.
MLS Batı Konferansı'nda lider durumda bulunan Vancouver Whitecaps, en iyi oyuncuları Ryan Gauld'un sakatlığına rağmen dikkat çekici bir performans ortaya koydu. 2022'de bu kupayı kazanan Seattle Sounders'tan sonra, turnuvayı kazanan ikinci MLS takımı olmayı hedefliyorlar.