Ronaldo’nun ardından Messi de veda etti

Geçtiğimiz yıl Monterrey'e çeyrek finalde elenen Inter Miami, böylece üst üste ikinci sezonda da uluslararası arenada hayal kırıklığı yaşadı. Teknik direktör Javier Mascherano yönetimindeki takımda Messi'nin yanı sıra Luis Suarez, Sergio Busquets ve Jordi Alba gibi yıldız isimler de yer aldı. Ancak ikinci yarıda sergilenen etkisiz oyun, geri dönüş umutlarını tamamen bitirdi.



