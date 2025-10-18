Sadettin Saran'dan kadro dışı itirafı: Taraftarları heyecanlandıran transfer açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu (YDK) Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe ekim ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı.
Kurulda konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran şu ifadeleri kullandı:
"Başkan olarak katıldığım ilk Yüksek Divan Kurulu. Sizlerle olmaktan gurur duyuyorum, biraz da heyecan var. Ali Başkan ve değerli ekibine bir kez daha teşekkür ederim. Geçmiş tartışmalar Fenerbahçe'ye yakışmıyor! Ne Ali Başkan, ne de Aziz Başkanı hedef alan bu söylemler, kulübü bir adım ileri taşımaz. Keşke Aziz Yıldırım gitmeseydi. Sayın Yıldırım çağrım size. Lütfen kulübe gelin. Tün anlaşmalar ve belgeler orada. Soru işaretiniz varsa, bunları masada konuşalım. Birbirimizi yıpratmadan."
"Kulübün tüm alanlarında durum tespitini yaptık. Seçim vaatlerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Her şey planlı, organize ve şeffaf şekilde ilerliyor. Bu emeğin görünür karşılığı, futbolda alınacak sonuçlardır."
"Baskı ne olursa olsun, futbol takımı ile ile ilgili sakin kalmaya ve durumu teşhis etmeye çalıştık. Seçim, takımda belirsizlik ve kafa karışıklığına yol açmıştı. İlk günden itibaren bu takımın psikolojisini ayağa kaldırmamız gerektiğini söyledim. Teknik ekibimiz, şeffaf, çalışkan ve takımın güvenini kazanmış."
"Kısa sürede takımın fiziksel ve mental ritmini yakalamasını istiyoruz. Sezona doğru çalışma ile başlanmamış, bu suçlama değil, tespit! Mazeret olarak değil, sorunun kök nedenini anlamak için söylüyoruz. Farkı kapatacak bir program devreye aldık. Tedesco da en az bizim kadar yeni. Geldiğinde çok yoğun fikstür vardı. Takımı tanıyacak, analiz edecek zamanı bile yoktu. Sezona yeterince hazırlanmamış takımla devam etmek kolay değil. Milli ara bizim için dönüm noktası oldu. Yükleme yapıldı, oyuncuların durumu değerlendirildi. Takımdaki inanç yavaş yavaş oluyor. Bu takımın ayağa kalkacağına inanıyorum."
"İki kadro dışı kararı aldık. Detaya girmeyeceğim. Bu karar ceza değil, hatırlatma! Disiplin dışlamak için değil, hepimizi aynı çizgide tutmak için vardır. Takım içinde her şey konuşur ve çözülür. Dışarıya sadece inanç yansır. Bir şeyleri yıkmak için değil, düzeltmek için geldik. Hocamıza ve takıma güveniyoruz."
"Ocak ayında gerekli transferleri yapacağız. Bu süreçte taraftardan destek istiyoruz."
"Futbolcularımızla ilgili sözleşmeler konusunda camiamızı bilgilendirmek istiyorum. Eski yönetimi zan altında bırakan bir takım haberler yapılıyor. Kulübümüzün bilgisi dışında el altından yaptığı bir anlaşma söz konusu değildir! Tüm sözleşmeler şeffaf şekilde denetlenmekte ve yapılmaktadır. Şeffaflıktan ödün vermeyeceğiz."