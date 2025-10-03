Yeni Şafak
Sadettin Saran'dan taraftara esprili yanıt: Şimdi yollayacağım

11:003/10/2025, Cuma
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin sahasında Nice'i konuk ettiği maçı tribünden takip eden başkan Sadettin Saran, kendisinden talepte bulunan bir taraftara esprili dille yanıt verdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Nice'i 2-1'lik skorla geçerken, sarı-lacivertlilerin yeni başkanı Sadettin Saran da tribünde yerini aldı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve kadroda olmayan futbolcularla birlikte takip eden Saran, sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle büyük mutluluk yaşadı.

Saran'ın bir taraftarın "Başkanım Devin Özek'i yollama, çok iyi adam." sözlerine verdiği cevap sosyal medyada ilgi gördü.

Sadettin Saran taraftara esprili bir dille ve tebessüm ederek "Şimdi yollayacağım." dedi. O anlar taraftarları da güldürdü. Bu cevap sosyal medyada gündem oldu.

#Sadettin Saran
#Fenerbahçe
#Devin Özek
