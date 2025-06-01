Şampiyonlar Ligi finalinin ilk düdüğünde dikkat çeken görüntü: Fenerbahçe de yapmıştı

PSG'nin Inter ile oynadığı Şampiyonlar Ligi finalinin başlama vuruşunda uyguladığı taktik dikkati çekti. Fransız ekibinin ilginç santra taktiği akıllara Christoph Daum'lu Fenerbahçe'yi getirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 5-0 yenen Paris Saint-Germain (PSG), şampiyon oldu.
Fransız ekibine kupayı getiren golleri Hakimi, Doue (2), Kvaratskhelia ve Mayulu kaydetti.
Final maçını başından sonuna kadar domine eden PSG'nin karşılaşmanın ilk düdüğünde uyguladığı taktik ise dikkati çekti.
PSG'nin Portekizli yıldızı Vitinha, santra vuruşunda topu direkt olarak rakip sahasının sağ tarafından taca yolladı.
PSG'li futbolcular, daha sonra takım halinde ön alan baskısı yaptı.
PSG'nin bu ilginç maça başlama taktiği akıllara Christoph Daum'u getirdi. Alman çalıştırıcı, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde bu taktiği Alex ile zaman zaman uygulayarak maçlara baskıyla başlıyordu.