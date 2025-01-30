Şampiyonlar Ligi maçı sonrası transferi hocası açıkladı: Fenerbahçe'ye gidiyor

Maçın ardından konuşan Ognjen Mimovic, "Benim için kolay değil ama en azından galibiyetle veda ediyorum. Çocukluğunuzdan bu yana desteklediğiniz kulübünüzden ayrılmak çok zor. Kariyerimin en iyi yılı. Çifte kupa, Şampiyonlar Ligi... Bunları hayal bile edemezdim" dedi.