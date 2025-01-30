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Şampiyonlar Ligi maçı sonrası transferi hocası açıkladı: Fenerbahçe'ye gidiyor

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası transferi hocası açıkladı: Fenerbahçe'ye gidiyor

10:0230/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. ve son haftanın müsabakaları oynandı. İlk 8'e doğrudan yükselen ve play-off turuna kalacak takımlar belli olurken Fenerbahçe'ye de o maçın sonunda transfer müjdesi geldi. İşte ayrıntılar...

Bright Osayi-Samuel'le sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alamayan Fenerbahçe, alternatif isimlere yönelmişti.

Sarı-lacivertliler, sağ beke Ognjen Mimovic'i transfer etti. 

Mimovic, Kızılyıldız ile son maçına dün gece Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys karşısında çıktı.

Young Boys'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Kızılyıldız'da Ognjen Mimovic 90 dakika sahada kaldı.

Maçın ardından konuşan Ognjen Mimovic, "Benim için kolay değil ama en azından galibiyetle veda ediyorum. Çocukluğunuzdan bu yana desteklediğiniz kulübünüzden ayrılmak çok zor. Kariyerimin en iyi yılı. Çifte kupa, Şampiyonlar Ligi... Bunları hayal bile edemezdim" dedi.

"Fenerbahçe'ye gidiyor"


Kızılyıldız Teknik Direktörü Vladan Milojevic ise Mimovic için "Fenerbahçe'ye gidiyor, transfer tamamlandı. Büyük bir kulübe, Jose Mourinho gibi büyük bir teknik direktörün yanına gidiyor. Onu bizzat Mourinho istedi" ifadelerini kullandı.

#Fenerbahçe
#Transfer
#Ognjen Mimovic

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