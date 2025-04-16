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Şampiyonlar Ligi'nde şaşkına çeviren hata: Futbolcular duyduklarına inanamadı

Şampiyonlar Ligi'nde şaşkına çeviren hata: Futbolcular duyduklarına inanamadı

09:4316/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Devler Ligi'nde Aston Villa ile PSG'yi karşı karşıya getiren maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine Avrupa Ligi müziği çalındı. Futbolcuların yapılan hataya verdiği tepkiler sosyal medyayı salladı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı 3-1 kazanan Fransa temsilcisi PSG, İngiltere'nin Aston Villa takımına konuk oldu.

Aston Villa, 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Eşleşmenin ilk maçını sahasında 3-1 kazanan Paris Saint-Germain yarı finale çıkan takım oldu.

Karşılaşmanın en çok konuşulan konularından biri ise maç öncesi yaşanan ilginç anlar oldu.

Maç öncesi seremonide Şampiyonlar Ligi marşı yerine Avrupa Ligi müziği çalındı.

İki takım futbolcuların Avrupa Ligi müziği çalındığı sırada verdiği tepkiler sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar

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