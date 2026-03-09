Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Samsunspor'un paylaşımına Oosterwolde'den cevap geldi

Samsunspor'un paylaşımına Oosterwolde'den cevap geldi

12:039/03/2026, Pazartesi
G: 9/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Samsunspor Kulübü, Fenerbahçe maçındaki bazı hakem kararlarına sosyal medyadan tepki gösterdi. Sarı-lacivertli futbolcu Jayden Oosterwolde ise paylaşıma yorum yaparak karşılık verdi.

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin sahasında Samsunspor’u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada hakem kararları tartışma çıkardı.

Karşılaşma sonrasında Samsunspor Kulübü, sosyal medya hesabından bazı pozisyonları paylaşarak hakem yönetimine tepki gösterdi.

Karadeniz kibi, Jayden Oosterwolde ve Matteo Guendouzi’nin kart görmediği anları “Yer İstanbul... Aynı senaryo...” notuyla paylaştı.

Samsunspor’un paylaşımına Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde’den yanıt geldi. 

Hollandalı oyuncu, paylaşımın altına yaptığı yorumda, “İlk yarıda Mendes’in görmesi gereken ikinci sarı kartı da unutmayın” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu karşılıklı paylaşımlar, maçın ardından tartışmaları daha da alevlendirdi.

#Süper Lig
#Samsunspor
#Fenerbahçe
#Jayden Oosterwolde
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
73 Bin Personel Alımı İçin Düğmeye Basıldı! İŞKUR Mart Ayı Listesinde Hangi Meslekler Var?