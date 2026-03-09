Samsunspor'un paylaşımına Oosterwolde'den cevap geldi

Samsunspor Kulübü, Fenerbahçe maçındaki bazı hakem kararlarına sosyal medyadan tepki gösterdi. Sarı-lacivertli futbolcu Jayden Oosterwolde ise paylaşıma yorum yaparak karşılık verdi.
Süper Lig’de Fenerbahçe’nin sahasında Samsunspor’u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada hakem kararları tartışma çıkardı.
Karşılaşma sonrasında Samsunspor Kulübü, sosyal medya hesabından bazı pozisyonları paylaşarak hakem yönetimine tepki gösterdi.
Karadeniz kibi, Jayden Oosterwolde ve Matteo Guendouzi’nin kart görmediği anları “Yer İstanbul... Aynı senaryo...” notuyla paylaştı.
Samsunspor’un paylaşımına Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde’den yanıt geldi.
Hollandalı oyuncu, paylaşımın altına yaptığı yorumda, “İlk yarıda Mendes’in görmesi gereken ikinci sarı kartı da unutmayın” ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu karşılıklı paylaşımlar, maçın ardından tartışmaları daha da alevlendirdi.