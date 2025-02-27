Şansal Büyüka’dan Gabriel Sara için flaş açıklama: ‘Düşüşün sebebini duydum’

Galatasaray’da gösterdiği performans ile sezona damga vuran isimlerden Gabriel Sara’nın son haftalardaki düşüşü dikkat çekiyor. Süper Lig’de devrenin ilk yarısına damga vuran Brezilyalı son 8 maçta skor katkısı dahi veremedi. Şansal Büyüka oyuncunun bu durumu hakkında flaş bir açıklama yaptı. Detaylar haberimizde.

1 /5 Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Gabriel Sara, ilk birkaç haftanın ardından gösterdiği performansla büyük beğeni kazanmıştı.



2 /5 Gabriel Sara'nın yükselen performansı sonrası 25 yaşındaki için Brezilya Milli Takımı haberleri de gündeme gelmişti.

3 /5 Öte yandan Gabriel Sara son haftalardaki formsuzluğuyla dikkat çekiyor. Son 8 maçta skor katkısı dahi veremeyen Sara'nın düşüşünün ardındaki gerçeği Şansal Büyüka, Sports Digitale'da açıkladı.



4 /5 Gabriel Sara'nın sakatlandığı dönemdeki tedavi sürecine değinen Şansal Büyüka, "Sakatlık döneminde kortizon tedavisi gördüğünü duydum. Birkaç kilo aldı. Gerçek fizik gücünden biraz geride kaldı" ifadelerini kullandı.