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Şansal Büyüka’dan Gabriel Sara için flaş açıklama: ‘Düşüşün sebebini duydum’

Şansal Büyüka’dan Gabriel Sara için flaş açıklama: ‘Düşüşün sebebini duydum’

14:3027/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray’da gösterdiği performans ile sezona damga vuran isimlerden Gabriel Sara’nın son haftalardaki düşüşü dikkat çekiyor. Süper Lig’de devrenin ilk yarısına damga vuran Brezilyalı son 8 maçta skor katkısı dahi veremedi. Şansal Büyüka oyuncunun bu durumu hakkında flaş bir açıklama yaptı. Detaylar haberimizde.

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Gabriel Sara, ilk birkaç haftanın ardından gösterdiği performansla büyük beğeni kazanmıştı.


Gabriel Sara'nın yükselen performansı sonrası 25 yaşındaki için Brezilya Milli Takımı haberleri de gündeme gelmişti.

Öte yandan Gabriel Sara son haftalardaki formsuzluğuyla dikkat çekiyor. Son 8 maçta skor katkısı dahi veremeyen Sara'nın düşüşünün ardındaki gerçeği Şansal Büyüka, Sports Digitale'da açıkladı.


Gabriel Sara'nın sakatlandığı dönemdeki tedavi sürecine değinen Şansal Büyüka, "Sakatlık döneminde kortizon tedavisi gördüğünü duydum. Birkaç kilo aldı. Gerçek fizik gücünden biraz geride kaldı" ifadelerini kullandı.

Şansal Büyüka, Sara'nın birkaç hafta içinde fazla kilolarını verip eski etkinliğine kavuşacağını iddia etti. Lemina'nın derbide sahanın en iyi ismi olduğunu aktaran Büyüka, Skriniar'ın da Osimhen'e nefen aldırmadığını söyledi.

#Gabriel Sara
#Şansal Büyüka
#Galatasaray

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