Saran’ın liste başındaydı: Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe iddialarına yanıt!

08:4927/09/2025, Cumartesi
G: 27/09/2025, Cumartesi
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun geleceği belirsizliğini korurken, Başkan Sadettin Saran Devin Özek ve hocayla yaptığı toplantıda rapordan tatmin olmadı. Saran’ın liste başında tecrübeli isim Aykut Kocaman var. Kulübün efsanesi, Samandıra'daki moralleri yükseltecek ve Türk futbolcuları ateşleyecek bir isim olarak görülüyor. Kocaman’dan Fenerbahçe iddialarına ise yanıt geldi.

Fenerbahçe'de Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde gelen peş peşe puan kayıpları sonrası yeni başkan Sadettin Saran, değişimin fitilini yaktı.


Futbol Direktörü Devin Özek ve Domenico Tedesco ile toplantı yapan Saran'ı kendisine sunulan raporun tatmin etmediği aktarıldı.


Sabah'ta yer alan habere göre, Sadettin Saran ve kurmaylarının teknik direktörlük için liste başı adayı Aykut Kocaman.


Kocaman'ın Samandıra'daki moralleri yerine getireceği ve özellikle Türk futbolcuların da performansını yukarı çekebileceği konuşuluyor.


Kocaman'ın ise yakın çevresine, "İhtiyaç olduğu zaman bütün vücudumla, gövdemle gireceğimi söylemiştim. Hiçbir ön koşul olmadan üstelik. Bugün de aynı...


Ben her zaman buradayım ve ömrümü verdiğim kulübe hizmete hazırım." dediği iddia edildi.

#Sadettin Saran
#Aykut Kocaman
#fenerbahçe
