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Şaşırtan iddia: Mourinho'nun yerine çok tartışılacak isim

Şaşırtan iddia: Mourinho'nun yerine çok tartışılacak isim

14:4122/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kayserispor beraberliğiyle şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de yönetimin yanı sıra teknik direktör Jose Mourinho da hedef tahtasına oturdu. Sezon sonu Portekizli teknik adamla yolların ayrılabileceği konuşulurken, gündeme de sürpriz bir isim geldi.

Ligin bitimine 6 hafta kala zirvenin 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği tartışma konusu oldu.

Portekizli teknik adamla yola devam edilip edilmeyeceğine sezon sonu karar verilecek. Ancak ayrılık ihtimaline karşı şimdiden hoca adayı üzerinde durulmaya başlandı.

Takvim'in haberine göre; Real Madrid'den ayrılacak olan Carlo Ancelotti, Fenerbahçe için öncelikli durumda.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımı Ancelotti'ye emanet etme ihtimali, sarı-lacivertli taraftarlar arasında şok etkisine neden oldu. 

Kariyeri tartışılmayacak bir isim olan İtalyan tekin adamın Real Madrid'deki bu sezonki performansı ise büyük eleştiri almıştı. 65 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle Arda Güler'e fazla süre vermemesi nedeniyle Türk futbolseverlerin tepkisini çekmişti.

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