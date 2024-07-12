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Spor

Semih Kılıçsoy'a Premier Lig'den teklif: 18 milyon euro artı oyuncu

10:42 - 12/07/2024 Cuma
Güncelleme: 11:03 - 12/07/2024 Cuma
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Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy'a İngiltere'den dikkati çeken bir teklif geldi. Siyah-beyazlıların bu teklifi reddettiği belirtildi.

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Premier Lig ekibi, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'u istiyor.

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Sports Digitale'in iddiasına göre Aston Villa, 18 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'a 18 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

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Aston Villa'nın bu teklifin yanı sıra sol bek oyuncularından Alex Moreno'yu da Beşiktaş'a önerdiği bildirildi.

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İngiliz ekibinin ayrıca Semih Kılıçsoy'un 1 sezon daha kiralık olarak Beşiktaş'ta kalmasını teklif ettiği aktarıldı.

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Ancak Beşiktaş yönetiminin daha yüksek bir gelir beklediği Semih Kılıçsoy için bu teklifi reddettiği kaydedildi.

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Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

#Beşiktaş
#Semih Kılıçsoy
#Aston Villa
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