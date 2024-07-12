Semih Kılıçsoy'a Premier Lig'den teklif: 18 milyon euro artı oyuncu

Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy'a İngiltere'den dikkati çeken bir teklif geldi. Siyah-beyazlıların bu teklifi reddettiği belirtildi.
Premier Lig ekibi, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'u istiyor.
Sports Digitale'in iddiasına göre Aston Villa, 18 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'a 18 milyon euroluk bir teklifte bulundu.
Aston Villa'nın bu teklifin yanı sıra sol bek oyuncularından Alex Moreno'yu da Beşiktaş'a önerdiği bildirildi.
İngiliz ekibinin ayrıca Semih Kılıçsoy'un 1 sezon daha kiralık olarak Beşiktaş'ta kalmasını teklif ettiği aktarıldı.
Ancak Beşiktaş yönetiminin daha yüksek bir gelir beklediği Semih Kılıçsoy için bu teklifi reddettiği kaydedildi.
Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.