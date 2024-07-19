Semih Kılıçsoy'dan çarpıcı sözler: 'Neyi yanlış yaptım?'

Beşiktaş forması giyen genç yıldız Semih Kılıçsoy yayıncı kuruluşa özel açıklamalarda bulundu. 18 yaşındaki futbolcu; EURO 2024, bu sezonki hedefleri, yeni transferler ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst hakkında merak edilenleri cevapladı. İşte Semih Kılıçsoy'un öne çıkan açıklamaları...
"Çok fazla tatil yapıp formdan düşmek istemedim. Arayı kısa tutup yeni sezon başlamak istedim."
"Ben her zaman kendime inanan bir oyuncuyum, eninde sonunda şans bulacağıma inanıyordum ve o şans da geldi. İyi değerlendirdiğimi düşünüyorum, ikinci devrede ilk 11 oyuncusu oldum. Ben hep kendimi hazır tuttum."
"Beni ilk A takıma çıkartan ve oynatan Şenol Güneş, benim için çok önemli bir noktada Şenol Hoca. Fernando Santos'tan da öğrendiklerim oldu. Serdar Hoca'nın da apayrı bir yeri var bende, bize hep inandı altyapıdan beri."
"Immobile ile kampa beraber geldik. Tanıştık, sohbetlerimiz oldu. Heyecanlıyım, büyük bir yıldız... Zaman geçtikçe daha iyi anlaşacağız."
"Giovanni van Bronckhorst, çok sıcakkanlı ve iletişime açık bir hoca. Zaman geçtikçe daha iyi tanıyacağız birbirimizi. Hücum futbolunu da seven bir hoca. İyi olacak, çok iyi çalışıyoruz."
"Transferlerimiz çok tecrübeli ve kaliteli oyuncular. Hepsi bize çok katkı sağlayacak. Özellikle ben Immobile ile oynayacağım için heyecanlıyım, inanılmaz bir forvet. Ondan öğreneceğim çok şey olacak."
"Ben altyapıdan beri hep forvet oynadım. Ben kendimi forvet olarak görüyorum ama kanatlarda da oynuyorum. Kaleye ne kadar yakın olursam o kadar etkili oynadığımı düşünüyorum. Gol krallığı hedefim her sezon gerçekleşebilir. Avrupa hayalimi şu an için düşünmüyorum, şu an buradayız ve Beşiktaş'a odaklıyız."
"Oynamadığım zaman üzülüyorum, hırslanıyorum, kendimi sorguluyorum 'Neyi yanlış yaptım?' diye. Her maçta oynamak istiyorum."
"EURO 2024 süreci benim için çok iyi geçti. Bu yaşımda orada bulunduğum için çok mutluyum. Çok heyecanlı bir yerdi, çok iyi bir tecrübe oldu bana. Orada bulunmak önemli, kısa bir süre oynadım ve bir pozisyona girdim. Pozisyon içimde kaldı biraz..."
"Arda Güler ile çok iyi bir arkadaşlığımız var. Tabii ki konuştuk bu konuları, 'Orada ortamlar nasıl, futbolcular nasıl?' diye. Kendisi zaten hazır gitti oraya ve hemen de alıştı. Oraları merak ettiğimiz için sorduk. Mbappe transferini konuşamadık henüz."