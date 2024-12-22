'Sayı daha da artabilir'

"Üç transfer kesinlikle yapacağız. Bir stoper kesin, ama iki de olabilir. Orta sahaya bir oyuncu alacağım. Kanat oynayabilen bir forvet alacağız. Ama sayı daha da artabilir. Ama üçü net. Eskiden birlikte oynadığım oyuncular da yazılıyor. Yok öyle bir şey."