Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. Mücadele öncesi Volkan Demirel ile tokalaşmak isteyen Şenol Güneş'in eli havada kaldı. Karşılaşma sonrası teknik direktör Şenol Güneş yaşananları aktardı.
Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından teknik direktör Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu.
'Bu maçı kazanmak artı değer'
"Kazanmak önemliydi. Oyun üstünlüğü var ama pozisyon daha çok olabilirdi. Enteresandır bugün, gol yemedik ama başka gol de atabilirdik. 18 içerisinde ağır kaldık. Zor dönemde, oyuncuların üstünde baskı olduğu dönemde, ağırlık var üstlerinde, yapmayacakları pas hataları yapıyorlar, bu maçı kazanmak artı değer. Çıkış yapmak için bir başlangıç olur diye düşünüyorum."
'Sayı daha da artabilir'
"Üç transfer kesinlikle yapacağız. Bir stoper kesin, ama iki de olabilir. Orta sahaya bir oyuncu alacağım. Kanat oynayabilen bir forvet alacağız. Ama sayı daha da artabilir. Ama üçü net. Eskiden birlikte oynadığım oyuncular da yazılıyor. Yok öyle bir şey."
'Kendi kafasında kurgulamış'
"Benim işim olarak görevim; gelene "hoş geldin" demektir. Ama planlanmış bir şeydi bu. Benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kendi kafasında kurgulamış. Ölüler üzerinden duygu sömürüsü yaparak kendisine menfaat sağlayana saygı duymam ben!"
'Eylül ayını söyledim'
"Gelecek sezon için TFF bizlere, "Ligi ne zaman başlatalım?" diye sordu. Ben de Eylül ayını söyledim, bakalım yapacaklar mı..."
'Otur oturduğun yere'
"Hoş geldin demek benim görevim. İt de gelse ben "hoş geldin" derim. Sonra kendini kaybediyorsun. Otur oturduğun yere. Yok kurummuş, yok şahısmış. Demogoji ile işim yok benim!"
Volkan Demirel neden elini sıkmadı?
3 Temmuz 2023'te Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta çalışırken yaptığı açıklamalardan dolayı elini sıkmadı. Güneş, "Gaziantep FK ile Hatayspor şu an nerede antrenman yapıyor? Riva'da antrenman yapıyorlar. Eee geçen sene de yapabilirlerdi. Bunu söylemekten niye rahatsız oluyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.