Serdal Adalı şok gerçeği açıkladı: UEFA'dan ceza geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, UEFA'dan ceza yazısı aldıklarını duyurdu. Adalı ayrıca İtalyan golcü Ciro Immobile'nin kulübe olan gerçek maliyetini de açıkladı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, divan kurulu toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Mali istikrarı sağlamak zorunda olduklarını ve bu anlayışla transfer yapacaklarını belirten Adalı, "Asıl zorluğumuz bankalar konsorsiyumundan çıktıktan sonra başlayacaktır. 'Nasıl olsa faiz giderinden kurtulduk, bütçe disiplininden biraz taviz versek bir şey olmaz' dersek kısa sürede başa dönersiniz. Gelirlerinizi aşan transfer harcamaları yapmaya bir kez başlarsanız, arkasını çorap söküğü gibi getirirsiniz. Hiçbir baskıdan etkilenmeyecek çok net bir irade ortaya koymak gereklidir. Yoksa emin olun ki ben de çok isterim uçaklarda tavla oynamayı ya da havaalanlarında kartal işaretleri yapmayı ama artık Beşiktaş formasının ağırlığıyla ve Beşiktaş'ın parasıyla şov yapma dönemi bitmelidir. Bizzat kendi attığı imzalarla kulübümüzü büyük borçlar altına sokup, sonra 'Bu borcun onda birini bağışladım' demekle bu kürsülerde alkış bekleme devri kapanmalıdır. Bizler de artık bu tarz hareketlere paye vermemeliyiz. Bundan sonra Beşiktaş'ta planlama yapan, denk bütçelerle ilerleyen ve her hesap dönemi geldiğinde de sizlerin karşısına çıkıp bu finansal hedeflere ne kadar sadık kaldığını ispatlayan anlayışı alkışlamalıyız. Aksi takdirde hep başa döneriz, hep geri gideriz" değerlendirmesinde bulundu.
Santrfor konusunda yapılan eleştirilere de cevap veren Serdal Adalı, İtalyan golcü Ciro Immobile'nin kulübe maliyetini de açıkladı.
Immobile'nin yıllık net maaşının 6 milyon euro olduğunu belirten Adalı, "Yüzde 40 vergisi var 2,5 milyon euro, etti 8.5 milyon euro. 2 milyon euro da imza parası var, etti 10.5 milyon euro. Bir taraftan da 4,6 milyon euro Aboubakar'ın maaşını ödeyip Hatay'a yolluyoruz, yerine 10 milyon euroya alabilmek için... Tek santrfor bölgesi için bütçeye 17 milyon euro yük binmiş" diye konuştu.
UEFA'dan ceza yazısı aldıklarını açıklayan Başkan Adalı, "Aralık 2023-Kasım 2024 arasında kadro maliyetinin belirlenen oranların üzerinde kalması nedeniyle 1.5 milyon eruoya kadar cezayla karşı karşıyayız. Hadi bakalım!" ifadelerini kullandı.