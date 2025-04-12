Serdal Adalı şok gerçeği açıkladı: UEFA'dan ceza geldi

Mali istikrarı sağlamak zorunda olduklarını ve bu anlayışla transfer yapacaklarını belirten Adalı, "Asıl zorluğumuz bankalar konsorsiyumundan çıktıktan sonra başlayacaktır. 'Nasıl olsa faiz giderinden kurtulduk, bütçe disiplininden biraz taviz versek bir şey olmaz' dersek kısa sürede başa dönersiniz. Gelirlerinizi aşan transfer harcamaları yapmaya bir kez başlarsanız, arkasını çorap söküğü gibi getirirsiniz. Hiçbir baskıdan etkilenmeyecek çok net bir irade ortaya koymak gereklidir. Yoksa emin olun ki ben de çok isterim uçaklarda tavla oynamayı ya da havaalanlarında kartal işaretleri yapmayı ama artık Beşiktaş formasının ağırlığıyla ve Beşiktaş'ın parasıyla şov yapma dönemi bitmelidir. Bizzat kendi attığı imzalarla kulübümüzü büyük borçlar altına sokup, sonra 'Bu borcun onda birini bağışladım' demekle bu kürsülerde alkış bekleme devri kapanmalıdır. Bizler de artık bu tarz hareketlere paye vermemeliyiz. Bundan sonra Beşiktaş'ta planlama yapan, denk bütçelerle ilerleyen ve her hesap dönemi geldiğinde de sizlerin karşısına çıkıp bu finansal hedeflere ne kadar sadık kaldığını ispatlayan anlayışı alkışlamalıyız. Aksi takdirde hep başa döneriz, hep geri gideriz" değerlendirmesinde bulundu.