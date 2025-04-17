Serdar Ali Çelikler'den kalan 7 maç ile ilgili çarpıcı yorum: "Galatasaray 1 maçta kaybeder!"

Galatasaray, Süper Lig'de kalan 7 maçın 6'sını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı Kırmızılıların Fenerbahçe'ye göre ikili averaj avantajı da bulunuyor. Ligin sonunda iki takım aynı puanda bile olsa bu sebeple Galatasaray şampiyon olacak. Fenerbahçe cephesi kalan 7 haftada Galatasaray'ın iki maçta puan kaybetmesini bekleyip tüm maçlarını kazanmaya çalışacak.