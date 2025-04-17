Serdar Ali Çelikler'den kalan 7 maç ile ilgili çarpıcı yorum: "Galatasaray 1 maçta kaybeder!"

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen yarışta kritik haftalara girilirken futbol yorumcuları da kalan maçlar hakkında fikirlerini dile getirmeye başladı. O isimlerden biri de Serdar Ali Çelikler. Tecrübeli yorumcu, kalan haftalarla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Süper Lig'in tamamlanmasına 7 hafta kaldı. 7 maçın sonunda şampiyonun belli olacağı ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi birbirinden zorlu maçlar bekliyor.
Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Süper Lig'de kalan 7 maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çelikler, lider Galatasaray'ın bundan sonraki haftalarda olağanüstü puanlar kaybetmeyeceğini ifade ederken takılabileceği maçları açıkladı.
Serdar Ali Çelikler'e göre Galatasaray bundan sonra en çok Bodrum FK, Kayserispor ve Trabzonspor maçlarında zorlanabilir.
Çelikler, özellikle Bodrum ve Kayserispor'un can havliyle oynayacağını söylerken bu maçların kolay geçmeyeceğini belirtti.
Trabzonspor maçının da zor geçeceğini söyleyen Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın kalan 7 maçında sadece 1 maçta puan kaybedeceğini iddia etti.
Galatasaray, Süper Lig'de kalan 7 maçın 6'sını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı Kırmızılıların Fenerbahçe'ye göre ikili averaj avantajı da bulunuyor. Ligin sonunda iki takım aynı puanda bile olsa bu sebeple Galatasaray şampiyon olacak. Fenerbahçe cephesi kalan 7 haftada Galatasaray'ın iki maçta puan kaybetmesini bekleyip tüm maçlarını kazanmaya çalışacak.