Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sergen Yalçın Fenerbahçe'den ayrılacak üç ismi açıkladı

Sergen Yalçın Fenerbahçe'den ayrılacak üç ismi açıkladı

09:3122/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbol yorumculuğu yapan Sergen Yalçın, Fenerbahçeli 3 yıldızın yeni sezonda takımda olmayacağını iddia etti. Yalçın, aksi durumda ise "Galatasaray seneye de şampiyon olur" yorumunda bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Ligin bitimine 6 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'yi Ekol TV'de değerlendiren Sergen Yalçın, sarı-lacivertlilerin yeni sezon yapılanması hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Fenerbahçe'nin kadrosunu Talisca'ya göre kurgulaması gerektiğini ifade eden Yalçın, "İki santrfor alacaksan Talisca'ya göre alacaksın. Kenar, merkez orta saha alacaksan Talisca'ya göre alacaksın" dedi.

Sergen Yalçın, Fenerbahçeli üç yıldız için ayrılık iddiasında bulundu. Ünlü yorumcu, "Ben seneye Tadic, Dzeko ve En-Nesyri'nin takımda kalacağını düşünmüyorum. Bu üçü olmaz Fenerbahçe'de, mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de bu kadro konseptiyle başarı gelmeyeceğini aktaran Yalçın, "Bu işler böyle devam ederse eğer seneye de Galatasaray şampiyon olur" diye konuştu.

#Fenerbahçe
#Sergen Yalçın
#Dusan Tadic
#Edin Dzeko
#Youssef En Neysri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BEDAŞ İstanbul'da yaşanacak büyük elektrik kesintisini duyurdu: 22 Nisan Salı günü elektrik kesinti listesi yaşanacak ilçe ve mahalleler