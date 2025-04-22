Sergen Yalçın Fenerbahçe'den ayrılacak üç ismi açıkladı

Sergen Yalçın, Fenerbahçeli üç yıldız için ayrılık iddiasında bulundu. Ünlü yorumcu, "Ben seneye Tadic, Dzeko ve En-Nesyri'nin takımda kalacağını düşünmüyorum. Bu üçü olmaz Fenerbahçe'de, mümkün değil" ifadelerini kullandı.